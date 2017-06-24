Гусев: следующий сезон проведу в КХЛ, впереди — Олимпийские игры

Нападающий СКА Никита Гусев, права на которого в НХЛ перешли «Вегас Голден Найтс», сказал, что не собирается за океан.



«Уеду ли в НХЛ сейчас? Если такой шанс и есть, то очень минимальный. Постараюсь объяснить. Во-первых, у меня действующий контракт с питерским клубом и вряд ли удастся договориться со СКА о его расторжении. Выкупить? Сейчас это не так просто. Да и стоит ли мне это делать? Все-таки впереди — Олимпийские игры, и у меня отличный шанс сыграть на этом турнире. Так что следующий сезон я проведу в КХЛ.



Допустим, если приеду в НХЛ в следующем сезоне, то получу контракт новичка, где все завязано на бонусах. Если приеду в НХЛ после 28 лет, то смогу подписать более выгодный контракт и выбирать клуб. Но это размышления. На самом деле я еще ничего не решил», — цитирует Гусева «Спорт-экспресс».

Айзерман: «Тампа» обменяла Гусева, потому что я не знаю, приедет ли он в НХЛ