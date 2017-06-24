Тротц: Оши — важнейшая часть любых успехов «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал подписание клубом нового контракта с нападающим Ти Джей Оши. Контракт с форвардом заключили на восемь лет.

«Новый контракт Оши — отличная новость не только для нашей команды, но и для наших поклонников. Мы все видели, как он играл последние два года. Я думаю, что он составляет одну из важнейших частей любых успехов «Кэпиталз». Поэтому я думаю, что это была отличная сделка», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.