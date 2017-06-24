Дорион: другие клубы звонят насчёт Фанёфа, «Оттава» изучит все варианты

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион рассказал об интересе к защитнику Диону Фанёфу со стороны других клубов.

«Мы хотели подождать, когда пройдёт драфт, потому мне звонят из других клубов насчёт Фанёфа. Сейчас мы будем изучать все варианты, после чего я с ним свяжусь и просто поговорю. У нас уже был хороший разговор, когда я просил его отказаться от запрета на обмен перед драфтом расширения. Дион — настоящий профессионал.

Когда просишь кого-то отказаться от запрета на обмен, разговор не может быть лёгким. Но он понял, это был разговор двух мужчин. Я объяснил, что прошу об этом не потому, что он последний в топ-4 наших защитников, а потому что мы хотим сохранить первые две пары. В этом сезоне мы добились успеха во многом благодаря первым двум парам", — цитирует Дориона Sportsnet.