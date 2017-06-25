Треливинг: Хэмоник здорово впишется в состав «Калгари»

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал переход защитника Трэвиса Хэмоника из «Нью-Йорк Айлендерс».

«Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Никогда не хочется платить цену, но мы рассматривали много аспектов — состав нашей команды, как он впишется в него. Хэмоник — праворукий защитник, думаю, он здорово впишется в нашу команду. Мне нравится, какие у нас получаются первые две пары. Трэвис умеет отдать пас, это парень с характером.

У нас на подходе есть молодые ребята, сейчас у них есть время, чтобы развиваться и прогрессировать без спешки. Никогда не бывает слишком много защитников, тем более — топовых", — цитирует Треливинга NBC Sports.