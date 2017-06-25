Хэмоник: меня будоражит, что я буду играть с Джиордано, Броди и Хэмилтоном

Защитник Трэвис Хэмоник поделился впечатлениями от обмена из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Калгари Флэймз».

«Я очень воодушевлён. Передо мной открывается потрясающая возможность. Когда мы с женой проснулись из увидели новости, сначала не понимали, правда это или нет, а когда узнали точно, были невероятно рады, если не сказать больше. Отчасти от того, что мне предоставился шанс играть с Джиордано, Броди и Хэмилтоном. Я считаю, что это одни из лучших защитников в лиге. Когда у тебя в команде есть все трое, и ты получаешь возможность присоединиться к этой группе… Это меня по-настоящему будоражит», — приводятся слова Хэмоника на официальном сайте НХЛ.