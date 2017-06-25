Светлов: «Динамо» и «Барыс» открывают дорогу молодёжи — самый правильный путь

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов высказался о проекте календаря КХЛ на сезон-2017/18 и уходе из минского «Динамо» главного тренера Вудкрофта.

«Составителям календаря не позавидуешь — олимпийский сезон, сокращение числа участников, паузы на Евротур, раннее начало. Длительным домашним и гостевым сериям, а также лишь 56-матчевому формату вряд ли нужно удивляться. Командам второго эшелона чуть легче стартовать в родных стенах. Ну и проще бороться с фаворитами Лиги в августе и сентябре, когда они ещё не набрали ход, вкатываются. Аутсайдеры же свои очки обязаны брать ранней осенью. Для них расписание играет большую роль.

5 причин, почему вам не понравится новый календарь КХЛ Месячная пауза на Олимпиаду, уменьшение количества игр, спаренные матчи в плей-офф. Почему календарь нового сезона КХЛ обречён на провал?

После того как Минск вылетел в первом раунде плей-офф, отставка штаба Вудфорда не должна удивлять. Даже несмотря на пятое место в Западной конференции. Когда к плей-офф оказываются не готовы североамериканцы, воспитанные на кубковых сражениях, ситуация становится угрожающей. Даже в регулярном чемпионате Минск постоянно бросало из стороны в сторону — порой даже в ходе одного матча. Когда команда играет в энергозатратный хоккей, но не готова функционально, качели неизбежны.



Иностранные специалисты не всегда понимают специфику российского сезона, избегая фундаментальной предсезонной подготовки. В КХЛ на лёгкости можно неплохо стартовать, сделать задел, но стратегически это проигрышно. Молодёжь просто не растёт. Думаю, именно по этой причине прошлый сезон пошёл для «Динамо» насмарку — и руководству клуба пришлось принимать радикальные решения.

Сокращение числа легионеров? У руководства «Динамо» большого выбора не было. Стратегически прошлый сезон потерян, молодёжь не получила тренинг, ставка на легионеров не сработала. Теперь именно белорусские хоккеисты получат дополнительные шансы. Где-то даже искусственно. Похожую ситуацию мы видим в Казахстане. Жизнь заставляет «Барыс» отказываться от североамериканских легионеров, открывать дорогу казахстанской молодёжи. Это самый правильный, но и самый сложный путь», — цитирует Светлова Russia-Hockey.