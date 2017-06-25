Чемпион и лучший бомбардир плей-офф WHL Колесар стал игроком «Вегаса»

Новичок НХЛ клуб «Вегас Голден Найтс» заключил сделку с «Коламбус Блю Джекетс», в результате которой получил форварда Кигана Колесара. «Блю Джекетс» достался общий 45-й выбор на драфте, под которым они выбрали французского форварда Александра Тексье.



20-летний канадский хоккеист был выбран в третьем раунде драфта-2015 под общим 63-м номером. В минувшем сезоне он стал чемпионом WHL в составе «Сиэтла». В регулярном чемпионате набрал 60 (26+34) очков в 56 матчах при 101 минуте штрафа. В плей-офф на его счету 31 (12+19) очко в 19 матчах, став лучшим бомбардиром. В трёх матчах на Мемориальном кубке забил 1 гол.

«Вегас» задрафтовал в 4-м раунде вратаря Жукова, «Дэвилз» — форварда Попугаева