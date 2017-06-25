Мэтт Грин будет работать в системе фарм-клуба «Лос-Анджелеса»

Защитник Мэтт Грин, контракт которого недавно был выкуплен клубом Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз», завершит карьеру и станет скаутом клуба. Об этом информирует инсайдер Джон Розен.



Назначение не подтверждено официально, но планируется, что 34-летний Грин будет работать в тихоокеанском регионе в системе фарм-клуба «Кингз» в Американской хоккейной лиге. Грин провёл в составе «Лос-Анджелеса» 464 матча и дважды завоевал с калифорнийской командой Национальной хоккейной лиги Кубок Стэнли.

«Лос-Анджелес» объявил о выкупе контракта защитника Мэтта Грина