Директор «Тампа-Бэй» по скаутингу: надеемся, что Волков скоро будет играть в АХЛ

Директор «Тампа-Бэй Лайтнинг» по скаутингу Эл Мюррей рассказал, что клуб надеется летом подписать контракт с нападающим Александром Волковым, которого клуб выбрал во втором раунде драфта-2017.



«На следующей неделе Волков приедет в наш лагерь развития. Будем надеяться, что сможем подписать с ним контракт, чтобы в этом году он уже играл в АХЛ», — приводит слова Мюррея официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне форвард сыграл 23 матча в ВХЛ за «СКА-Нева», где отметился шестью (4+2) результативными баллами при показателе полезности «-1» и набрал 11 (6+5) очков в 16 матчах МХЛ.

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