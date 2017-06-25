«Тампа-Бэй» входит в число претендентов на защитника Шаттенкирка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» надеется пригласить к себе защитника Кевина Шаттенкирка, который с 1 июля станет неограниченно свободным агентом, сообщает североамериканский журналист Джо Смит. По имеющейся информации, «молнии» являются только одним клубом из списка претендентов на хоккеиста.



28-летний Шаттенкирк в прошедшем регулярном чемпионате сыграл 80 матчей за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз», сумев записать на свой счёт 56 (13+43) результативных баллов при показателе полезности "-7" и 47 минутах штрафного времени.

Шаттенкирк: когда твой друг выигрывает Кубок Стэнли, ты ещё больше хочешь победы