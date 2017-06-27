Генменеджер «Нью-Джерси»: ситуация с Ковальчуком прояснится на следующей неделе

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал о ситуации с форвардом Ильёй Ковальчуком. Российский хоккеист вернулся в Россию из НХЛ в 2013 году и выиграл два кубка Гагарина с питерским СКА. По окончании контракта с «армейцами» неоднакратно сообщалось о желании хоккеиста вернуться в НХЛ. Права на Ковальчука в НХЛ принадлежат трёхкратному обладателю кубка Стэнли клубу из Нью-Джерси.

Источник: «Коламбус» проявляет интерес к Ковальчуку

«Не знаю, что хочет сделать Ковальчук или что он собирается сделать. Вероятно, всё прояснится на следующей неделе», – цитирует Шеро журналист Майк Морреаль.