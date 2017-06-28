Кожевников: в случае очередной неудачи в «СЮ» не пожалеют не только финнов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о предстоящем старте тренировочных лагерей клубов КХЛ и финской бригаде тренеров в «Салавате Юлаеве».

Плющев: финский эксперимент в «Салавате» не затянется, к ноябрю будут проблемы

«Нынешнему поколению хоккеистов повезло с продолжительностью отпусков, по игре болельщики успели соскучиться. В КХЛ появилась такая организация, как профсоюз, которая борется за то, чтобы игроки летом больше 50 дней не тренировались. Этот приём мы взяли из НХЛ, в наше время меньше двух месяцев к сезону не готовились. 50 дней — самый минимум. Кто в нынешние 50 дней подготовки уложился, провёл их правильно, получил нужный объём нагрузок, станет ясно зимой. У кого начнутся качели — тот недоработал.



Поздний выход Уфы из отпуска — главный сюрприз. Пришла финская бригада тренеров, которой нужно знакомиться с командой, смотреть молодёжь. И тут узнаю, что Уфа стартует чуть ли не позже всех. Пока вижу, что руководство «Салавата» очень сильно доверяет финской бригаде, даёт ей свободный график и рискует. Очередной неудачи Уфа уже не может себе позволить. В клубе, подозреваю, не пожалеют уже всех — не только финских тренеров.



Много матчей дома на старте? Это очень хорошая подстраховка для Уфы. В декабре у «Салавата» запланированы чуть ли не восемь гостевых встреч кряду. Вот это экзамен. От таких затяжных домашних и гостевых серий КХЛ нужно уходить.



Стараюсь следить за финскими тренерами, знаю, что многие из них — сторонники не самых тяжёлых предсезонок. Несколько лет назад Йортикка по этой системе, на лёгкости лихо стартовал с «Амуром», а в январе Хабаровск просто остановился. И с Селином в «Барысе» на дрожжах Крикунова произошла похожая история. Учитывая эту финскую особенность, а также отличный состав «Салавата» и домашний старт, в августе и сентябре Уфа обязана брать свои очки. Но момент истины для штаба Вестерлунда наступит зимой — на гостевой серии. Вот тогда и сделаем выводы. Плюс посмотрим, удалось ли финнам вырастить кого-то из молодых — новых Капризова или Воробьёва. Это, кстати, не менее важный показатель, чем набранные очки», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.