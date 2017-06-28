«Чикаго» подписал финского защитника, проведшего три матча на Кубке мира

«Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Вилле Поккой. Об этом информирует официальный сайт американского клуба Национальной хоккейной лиги. Соглашение с 23-летним игроком является двусторонним. На уровне Национальной хоккейной лиги зарплата игрока составит $ 650 тыс., в АХЛ — 200 тыс.



В прошедшем сезоне финский хоккеист провёл 76 матчей за «Рокфорд» в Американской хоккейной лиге, набрав 30 (6+24) очков. Также выступал на Кубке мира за сборную Финляндии — на его счету три матча.