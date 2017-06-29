Джонстон: в НХЛ растёт ощущение, что Ковальчук останется играть в России

Известный североамериканский журналист Крис Джонстон поделился мнением о ситуации с экс-нападающим ХК СКА Ильёй Ковальчуком, который может подписать контракт в Национальной хоккейной лиге.

«Положение с Ковальчуком остаётся неизвестным, но в лиге укрепляются слухи о том, что россиянин продолжит играть в КХЛ в следующем сезоне. Это не 100% информация, но такое мнение становится всё более явным», — написал Джонстон в своём «твиттере».



Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.