Стржалковский: всё равно, будет ли руководить «Динамо» Сафронов или кто-то ещё

Председатель Центрального совета спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский порассуждал на тему ситуации в московском хоккейном клубе КХЛ.

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«Проблемы хоккейного «Динамо» достаточно серьёзные и важные. Центральный совет ВФСО «Динамо» является учредителем ОХК, но сама форма собственности АНО не позволяет управлять клубом, организовывать проверки и контролировать деятельность этой организации. АНО сама себя контролирует. Я не ищу никаких рычагов влияния. Просто считаю эту форму собственности неправильной. В 2015 году на президиуме ВФСО «Динамо» единогласно было принято решение о реорганизации её в акционерное общество (АО). Но реализовано это не было. Юридически общество «Динамо» не могло войти в управление АНО без согласия руководителей этого хоккейного клуба. Фактически им управляет единолично его гендиректор Андрей Сафронов. И в результате неэффективного и непрозрачного управления клуб оказался в своём нынешнем катастрофическом финансовом положении.

С юридической точки зрения мне всё равно, будет ли руководить клубом Сафронов или кто-то ещё. Я за прозрачность, за то, чтобы было понятно, куда расходуются средства, насколько обоснованно и эффективно это происходит. В футбольном клубе «Динамо», являющемся акционерным обществом, мы управляем ситуацией. Там всё проще: есть нормальный совет директоров. Мы оптимизировали расходы и добились достаточно неплохих результатов.

В случае с хоккейным клубом заявленный на ближайший год объём средств достаточно большой. Он не может обеспечиться одними деньгами ВТБ. Но почему-то другие спонсоры не идут помогать ОХК. Руководителям клуба надо задуматься о причинах такой проблемы. С футбольным клубом всё гораздо прозрачнее и последовательнее», — цитирует функционера газета «Известия».