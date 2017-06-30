Воробей: с минским «Динамо» серьёзных переговоров не было

19-летний защитник Павел Воробей прокомментировал подписание пробного контракта со словацкой командой Континентальной хоккейной лиги «Слован».

Белорусский защитник Воробей подписал пробный контракт со «Слованом»

«Позвонил агент Вячеслав Махренский и сказал, что есть предложение от «Слована». Насколько мне известно, переговоры велись уже давно, в том числе с другими клубами. Но выбрали этот — оттуда исходил конкретный интерес. Дальше всё в моих руках. Нужно всегда проявлять себя с лучшей стороны — где бы ни играл.

С минским «Динамо» серьёзных переговоров не было, так как у них ещё не сформирован тренерский штаб. А каждый специалист подбирает тех хоккеистов, которые подходят ему под систему игры», — цитирует хоккеиста «Прессбол».