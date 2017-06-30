Форвард Коростелёв получил приглашение в лагерь новичков «Анахайма»

Российский нападающий Никита Коростелёв получил приглашение в лагерь новичков «Анахайм Дакс». Об этом информирует официальный сайт клуба НХЛ.



20-летний хоккеист был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом раунде драфта НХЛ-2015. В минувшем сезоне «Лифс» столкнулись проблемой лимита на количество подписанных игроков. Коростелёв был доступен для повторного драфта, однако выбран не был и теперь является в НХЛ неограниченно свободным агентом.



Последним российским полевым игроком в «Анахайме» был Евгений Артюхин, выступавший за команду в сезоне-2009/10.

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