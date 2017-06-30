Геннадий Лянго назначен тренером по физподготовке минского «Динамо»

Тренером минского «Динамо» по физической подготовке в сезоне-2017/18 будет белорусский специалист Геннадий Лянго. Об этом информирует официальный сайт минской команды КХЛ.



С 2006 по 2015 годы специалист работал тренером по физподготовке ХК «Юность-Минск». В этот период столичная команда дважды выиграла Континентальный кубок, четыре раза – золотые медали чемпионата Беларуси. Тренер меет опыт проведения занятий по индивидуальной подготовке с игроками сборной Беларуси, в частности, Сергеем Костицыным и Владимиром Денисовым.



Также Лянго проходил курсы повышения квалификации под эгидой КХЛ и Высшей школы тренеров (2011), а также КХЛ и РФС (2012).