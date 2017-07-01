Макфи: «Вегас» заранее знал, что Гусев приедет в НХЛ не раньше, чем через год

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал, что нападающий Никита Гусев может подписать контракт с клубом не раньше чем через год. У россиянина, права на которого «Вегас» выменял у «Тампа-Бэй Лайтнинг», остаётся год по контракту с питерским СКА.

«Приедет ли Никита Гусев в этом году? Не раньше, чем через год. Мы знали об этом, когда совершали обмен с „Тампой“. Он приезжал сюда ненадолго, надеюсь, ему понравилось то, что он увидел. Мы поговорим с ним следующей весной», — приводятся слова Макфи на официальном сайте клуба.