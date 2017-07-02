Агент Радулова: рассматриваем предложения на 5-6 лет, общаемся с 4 командами НХЛ

Агент нападающего Александра Радулова Александр Черных рассказал о ситуации с продолжением карьеры игрока. Открылся рынок свободных агентов НХЛ, Радулов пока без контракта. За 82 матча регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 Радулов набрал 61 (20+41) очко. В шести матчах плей-офф на счету игрока семь (2+5) очков. В КХЛ хоккеист выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев», с которым завоевал кубок Гагарина.

Александр Радулов получил предложения не менее чем от 10 клубов НХЛ

«В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта, однозначно, более трёх лет, думаю, даже пять-шесть лет. Конечно, всё будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам что-то показать. Ведём переговоры с четырьмя клубами в НХЛ. Может быть, их будет больше, потому что на некоторые команды мы пока не выходили.

Сейчас он едет в Москву, пока это никак не связано с его хоккейным будущем, он отдыхал и возвращается домой. Пока контракт в НХЛ Александр не заключил, идут только предварительные разговоры. Если из НХЛ не поступит предложения, которое нас устраивает, то будем играть здесь, в России. Другие лиги, кроме КХЛ, мы не рассматриваем. Пока предметных разговоров с клубами КХЛ не было, тут нужна конкретика. Да и таких команд не так много, которые могут дать Радулову деньги. Их максимум четыре — СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Не вижу в КХЛ других клубов, которые могли бы сформировать достойное предложение», — цитирует агента ТАСС.