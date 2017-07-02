Дейли: «Детройт» сделал шаг назад, но готов снова вернуться на вершину

Защитник Тревор Дейли прокомментировал подписание контракта с «Детройт Ред Уингз». Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой $ 3,178 млн.



Ранее 33-летний игрок выступал за «Питтсбург Пингвинз», завоевав с командой два Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне он принял участие в 56 играх регулярного чемпионата, набрав 19 (5+14) очков при показателе полезности «+7», а также сыграл 21 матч в плей-офф, отметившись 5 (1+4) результативными баллами при показателе полезности «+7».



«У „Ред Уингз“ потрясающая команда, которая в течение долгого времени добивалась успеха. В прошлом году они сделали шаг назад. Но я знаю, что они готовы вновь вернуться на вершину», — приводит слова Дейли официальный сайт «Детройта».

Защитник Тревор Дейли подписал контракт с «Детройтом» на три года и $ 9,53 млн