Прайс: никогда не рассчитывал играть где-то, кроме «Монреаля»

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Хоккеист восемь лет будет получать в год около $ 10,5 млн, это самый большой контракт в истории клуба.



«Я рад подписанию нового контракта. Никогда не рассчитывал играть где-то в другом месте, надевать другой свитер было бы странным. Монреаль — лучшее место для игры в хоккей, буду с гордостью играть за „Канадиенс“ до конца карьеры», — приводит слова Прайса NBC Sports.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний вратарь провёл 62 матча, одержав 37 побед, из которых 3 — шат-аутом, с коэффициентом надёжности 2,23 и отражая 92,3 процента бросков по своим воротам.

«Монреаль» подписал новый контракт с Прайсом на 8 лет и зарплатой $ 10,5 млн