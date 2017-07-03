Чичу не будет в «Словане» в предстоящем сезоне

Хоккеисты «Слована» вышли из отпуска и приступили к подготовке к сезону. В настоящее время отсутствуют лишь вратарь Барри Браст, находящийся в Северной Америке, и защитник Андрей Мезарош, восстанавливающийся от травмы.

Главный тренер словацкой команды Милош Ржига сообщил, что клуб ищет игроков и к сбору в Австрии состав должен быть укомплектован на 90%. Рассуждая о ситуации вокруг нападающего Джонатана Чичу, который хотел бы присоединиться к команде в октябре, тренер заметил, что клуб не пойдёт на эти условия. В настоящее время ведутся переговоры с рядом игроков, в том числе Томашем Старостой, Джеффом Таффе и ещё рядом форвардов. В ближайшее время состав команды должна пополнить большая группа хоккеистов.

«Слован» рассматривает возможность сохранить Чичу и Таффе

«Я очень рад, что вернулся в «Слован». Я уверен, что вместе мы создадим хорошую команду. Барри Браст — любимец публики, он очень хороший вратарь, — прокомментировал своё возвращение в команду вратарь Ярослав Янус.

«По окончании карьеры игрока я хотел тренировать. Поработал в Тренчине, хочу продолжать. КХЛ — одна из лучших лиг в мире. Не раздумывая принял предложение «Слована», — прокомментировал свой переход в команду тренер Роберт Петровицки.