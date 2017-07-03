Билялетдинов: Панина в «Ак Барсе» не будет, по Зарипову вопрос решается

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после выхода команды из отпуска рассказал о селекционной работе.



«Настроение у команды нормальное, рабочее. Сегодня первый раз после отпуска встретились с ребятами, мы и до этого встречались, но сегодня все вместе. Сказали вкратце то, что мы хотим от них. Думаю, что ребята с пониманием готовились к сезону, все визуально в хорошем состоянии, проведём небольшой тест, узнаем их функциональное состояние.



У нас подписан контракт со шведским нападающим Антоном Ландером, он будет чуть позже, потому что возникли вопросы с визой. В остальном работа ведётся. Какие позиции? И атака, и оборона. Переговоры с Паниным? Насколько я знаю, переговоры были, но они, по-моему, закончились, его не будет в команде. Зарипов пригодился бы команде? Пока вопрос решается», — приводит слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

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