Хоккеисты «Югры» вышли из отпуска, медосмотр займёт два дня

Хоккеисты «Югры» вышли из отпуска и приступили к прохождению медосмотра. Об этом информирует официальный сайт клуба.



Игроков обследует ряд специалистов, им будут сделаны УЗИ сердца и брюшной полости, ЭКГ, нагрузочные пробы, будет проведён ряд лабораторных анализов. Со слов врача команды Алексея Анисимова, хоккеисты находятся в отличной физической форме. Медосмотр продлится два дня, после чего у команды Игоря Захаркина начнётся тренировочный процесс «на земле» и на льду.

Также видео доступно на официальном канале команды в «YouTube».