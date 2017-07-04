Нападающий Наиль Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо Эвеланш». Зарплата игрока составит $ 875 тыс.



Предлагаем вам поучаствовать в опросе: «Правильно ли поступил Наиль Якупов, заключив однолетний контракт с „Колорадо“?».



Варианты ответа:



— Да. В скромном клубе ему легче будет заиграть;

— Нет. «Колорадо» — худший клуб лиги, Якупову там будет некомфортно;

— Любой вариант для Якупова в НХЛ – уже хорошо;

— Наилю необходимо вернуться в Россию.



В прошлом сезоне Наиль выступал в составе «Сент-Луис Блюз», принял участие в 40 матчах, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач, набрав 9 очков при показателе полезности «-3». «Сент-Луис Блюз» не сделал квалификационного предложения Якупову. 1 июля россиянин стал свободным агентом.

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