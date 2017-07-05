Генменеджер «Колорадо»: с нетерпением ждём Якупова в тренировочном лагере

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал подписание однолетнего соглашения с российским форвардом Наилем Якуповым.



«Наиль – молодой искусный нападающий, который придаст глубины нашей «скамейке». Мы с нетерпением ждём его в тренировочном лагере», — приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне Наиль выступал в составе «Сент-Луис Блюз», принял участие в 40 матчах, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач, набрав 9 очков при показателе полезности «-3». «Сент-Луис Блюз» не сделал квалификационного предложения Якупову. 1 июля россиянин стал свободным агентом.

Правильно ли поступил Наиль Якупов, заключив однолетний контракт с «Колорадо»?