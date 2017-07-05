Скаут «Сент-Луиса»: Костин — хоккейный паренёк, завсегдатай катка

Представитель службы скаутов «Сент-Луис Блюз» Билл Армстронг поделился первыми впечатлениями от работы российского нападающего Клима Костина в лагере новичков.

«Он является рабочей лошадкой. Это хоккейный паренёк, завсегдатай катка. Нам понравилось, что он играет в североамериканском стиле. Он обладает большими габаритами (191 см, 89 кг) и играет очень жёстко, так что мы, можно сказать, крайне заинтригованы. При этом он ещё обладает и отличной техникой.

Конечно, ему ещё надо кое над чем поработать: научиться выкладываться в каждом матче и обрести стабильность. Ему предстоит проделать большой путь, особенно учитывая то, что травма всё ещё мешает ему тренироваться полноценно. Но основываясь на том, что мы увидели в лагере новичков, можно сказать, что он обладает очень хорошим потенциалом», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.