Белов: игрокам, оставшимся в «Витязе», предстоит стать лидерами

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов вспомнил ключевые моменты прошлого сезона.

«Когда травмировался Сятери, был ключевой момент. Была борьба за плей-офф, и в то время всё решалось. Мы посчитали, что Сапрыкину нужно больше играть. Кто из пары Бирюков – Сапрыкин будет больше играть, я пока не могу сказать.

Костяк у нас остался. Ребята, которые ушли, были лидерами, оставшимся игрокам предстоит ими стать. В целом те, кто остались, стали увереннее. Планы на олимпийскую паузу? Запланированных поездок пока нет», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.