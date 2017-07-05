Карпов: знаком с требования Знарка и Витолиньша по сборной и «Динамо»

Нападающий Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в питерский СКА.



«Пока что, наверное, ещё не до конца осознал – всё произошло совсем недавно. Но, безусловно, доволен тем, как для меня разрешилась проблемная ситуация с бывшим клубом. Думаю, с адаптацией проблем не возникнет. Работал в «Динамо» и в сборной с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем, с их требованиями знаком, так что всё должно быть в порядке. Коллектив в целом будет новый, но с командой, думаю, быстро познакомлюсь, тем более что с некоторыми ребятами пересекались в сборной.



Готов ли к предсезонной подготовке? Да, тренировался в межсезонье, готовился, думаю, что числа 7-8-го уже буду в Петербурге. Чувствую себя хорошо. В Питере бывал не раз. Здесь постоянно полные трибуны, в такой атмосфере всегда приятно играть. С городом пока не знаком, но возможность всё осмотреть ещё обязательно представится. Ну а от сезона жду, конечно, только побед вместе с командой», — приводит слова Карпова официальный сайт СКА.