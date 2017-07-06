Бержевен: надеемся, что Гальченюк сделал шаг назад, чтобы пройти два шага вперёд

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Алексом Гальченюком. Контракт подписан на три года без пункта о запрете обмена, зарплата хоккеиста составит около $ 4,9 млн в год.



«Надеемся, что Гальченюк сделал шаг назад в прошлом сезоне, чтобы пройти два шага вперёд в следующем чемпионате. Он осознаёт, что ему нужно улучшить, чтобы стать центрфорвардом, но пока он будет играть на позиции крайнего нападающего», — приводит слова Бержевена Sportsnet.

«Монреаль» подписал новый контракт с Гальченюком с зарплатой $ 4,9 млн в год