Стабб: у Костина хорошее сочетание габаритов и мобильности, он не эгоистичен

Директор европейского бюро НХЛ по скаутингу Горан Стабб поделился мнением о новичке «Сент-Луис Блюз» Климе Костине.



«Это практически полностью укомплектованный игрок с хорошим сочетанием габаритов и мобильности, который обладает отличным набором движений и финтов. У него прекрасный бросок, но в то же время он не эгоистичен и может создавать моменты для партнеров. У него отличный контроль шайбы, он эффективен при трафике. Он хорошо видит площадку, у него трудно отобрать шайбу. Он играет просто, но эффективно», — цитирует Стабба официальный сайт лиги.

Костин: я на сто процентов здоров и готов играть в НХЛ