Стась: попасть в команду уровня «Авангарда» — большая удача

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал свой переход в омскую команду Континентальной хоккейной лиги и поделился впечатлениями от тренировочного процесса.

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«Спасибо за тёплый приём. Как возник вариант с омской командой? Меня пригласил главный тренер Скабелка. Особо не раздумывал. Попасть в команду такого уровня — это большая удача. Тренировки? С точки зрения зала ничего нового нет. Тяжёлые тренировки, всё как положено. А сегодняшнее занятие — очень интересно, в первый раз», — цитирует Стася клубное телевидение.