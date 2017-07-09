Плотников: надеюсь, у Дадонова и Шипачёва получится в НХЛ, буду рад за них

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Это третий день медосмотра.

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«Старался максимально отдохнуть от физических нагрузок. Съездил на море, но сейчас уже начал тренироваться. Со здоровьем всё хорошо, к сборам готов, я же на чемпионате мира играл. Прошла плановая операция, вытащили пластину. Болей никаких нет.

Рано говорить об Олимпийских играх. Олимпиада нескоро, туда ещё надо попасть. Но вообще нужно готовиться к ближайшим матчам. Возил кубок Гагарина в Хабаровск, всё прошло спокойно, было много детей. Это было всё для них, чтобы популяризировать хоккей на Дальнем Востоке.

В СКА много новичков, в принципе, всех знаю, знакомиться не придётся. Конкуренция у нас всегда высокая. Надеюсь, у Дадонова и Шипачёва получится в НХЛ, буду только рад за них», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.