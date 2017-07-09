Кинэн: «Конн Смайт» для Кросби? По поводу вручения наград всегда много споров

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился мнением о получении нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби награды «Конн Смайт Трофи» как самому ценному игроку плей-офф.



«Самым ценным игроком должен был стать Малкин? К сожалению, я смотрел недостаточно матчей плей-офф, чтобы вынести какое-то суждение на этот счёт. Всегда хватает споров по поводу того, кто выигрывает различные награды – как „Конн Смайта“, так и „Харт Трофи“, который завоевал Макдэвид», — приводит слова Кинэна «Спорт-экспресс».

Вашингтонское похмелье. «Столичные» перестали быть фаворитом НХЛ? «Вашингтон» потерял пятерых игроков, никак не усилившись на рынке. Как это скажется на шансах Овечкина и Ко приблизиться к Кубку Стэнли?