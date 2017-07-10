Ландер: у «Ак Барса» есть собственный стиль, что мне очень нравится

Новичок «Ак Барса» форвардАнтон Ландер прокомментировал подписание контракта с клубом. Также игрок вспомнил о времени выступлений в Северной Америке.



«Я очень ждал, когда же наконец присоединюсь к команде, и вот я в Казани. Очень этому рад. Особо ни с кем не советовался, так как принимал решение самостоятельно. Но звонил Оскару Мёллеру. Мы с ним поговорили минут 20 о Казани, об «Ак Барсе», и он рассказывал мне только хорошее о клубе. Сказал, что у «Ак Барса» есть собственный стиль, что мне очень нравится. Этот клуб хочет побеждать каждый год, и это в том числе и моя цель.



Выучил ли русские слова благодаря Якупову? Не те, что хочется печатать в прессе. На самом деле Наиль очень хорошо говорит по-английски, поэтому мы общались на этом языке. Буду подтягивать русский язык на месте. Мы неплохо общались с Наилем, он рассказывал про Татарстан. Отзывался очень хорошо о своей родине. Желаю ему удачи в «Колорадо». Надеюсь, у него всё получится в НХЛ.



Я провёл в Северной Америке несколько лет и понял, что мне пора двигаться дальше в своей карьере. Я очень рад, что появился шанс сыграть за такой клуб, как «Ак Барс». Для меня это много значит. Это новая страна, новый сезон. Не знаю, как всё сложится, но сейчас я очень воодушевлен.



ОИ-2018? Безусловно, я бы очень хотел сыграть там и сделаю всё, чтобы получить такой шанс. Но я понимаю, что в Европе много отличных шведских игроков и конкуренция за место в составе будет очень напряжённой. Мне предстоит серьёзно поработать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Антон Ландер официально стал игроком «Ак Барса», контракт рассчитан на 2 года