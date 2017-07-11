Матерухин: Дуайер второй день с «Динамо», кажется, что он хороший человек

Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин поделился впечатлениями от первой тренировки на льду. Минскую команду КХЛ возглавил Горди Дуайер.

«Всё отлично, мы работаем. Где-то пока тяжеловато, всё-таки первая тренировка на льду. Сейчас немного тяжелее, чем обычно, но мы вкатимся, восстановимся. Уже работаем целую неделю.

Горди Дуайер? Сложно сказать, он буквально с нами второй день. Кажется, что он хороший человек», — отметил форвард.

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Видео также доступно в официальном «твиттере» минской команды.