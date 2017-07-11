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Лисовец: чувствуется, что Дуайер — грамотный специалист

11 июля 2017, вторник. 16:45. Хоккей

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился впечатлениями от текущей работы команды.

Матерухин: Дуайер второй день с «Динамо», кажется, что он хороший человек

«Конечно, ощущается, что долго не катались. Впереди много работы: нужно почувствовать лёд, вернуться в кондицию.

Как работается с Горди Дуайером? Мы только вышли на лед, сложно сразу что-то сказать. Но первое впечатление хорошее, тренировки проходят очень интересно. Чувствуется, что наш наставник – грамотный специалист. Игровую систему мы пока не обсуждали, но, думаю, в скором времени тренер расскажет, какой хоккей он хочет видеть», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Дуайер: минское «Динамо» будет играть жёстко, но в тафгае нет смысла
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Минск Горди Дуайер
Новости. Хоккей
11 июля 2017, вторник
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