Егор Бабенко подписал двухлетний двусторонний контракт с «Ладой»

«Лада» заключила двухлетний двусторонний контракт с нападающим Егором Бабенко. Об этом информирует официальный сайт клуба. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о сделке.

Права на Егора Бабенко перешли из ЦСКА в «Ладу», форвард будет играть в России

В сезоне-2014/15 Егор защищал цвета «Ладьи», установив рекорд клуба по числу заброшенных в регулярном чемпионате шайб (27). Всего в 53 играх регулярного чемпионата в активе Бабенко 50 (27+23) очков. В 4 матчах плей-офф в его активе было 2 (1+1) очка. Предыдущие два сезона хоккеист провёл за океаном в юниорской команде «Летбридж Харрикейнз » (WHL). В регулярном сезоне Егор Бабенко набрал 55 (24+31) очков в 66 играх, в 20 матчах плей-офф в его активе 23 (10+13) очка.