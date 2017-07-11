Гуськов: «Салават» ставит высокие задачи, для Панина – это выгодный контракт

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал переход Григория Панина в «Салават Юлаев».

Панин стал игроком «Салавата Юлаева»

«Панин перешёл из одной топовой команды в другую, и для Григория – это хороший переход, в том плане, что «Салават» — команда с амбициями, которая ставит высокие задачи, и такой переход я считаю выгодным в плане подписания контракта. То, что «Ак Барс» не подписал с ним контракта, никак не отразится в «зелёном дерби». Никто не будет уделять внимание тому, что Панин не перешёл в казанский клуб», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1». Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».

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