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Маршессо: был удивлён, что «Флорида» не защитила меня, но это часть игры

13 июля 2017, четверг. 21:59. Хоккей

Нападающий Джонатан Маршессо прокомментировал свой переход из «Флорида Пантерз» в «Вегас Голден Найтс».

«Я знал, что «Флорида» пытается удержать меня, но не знал, что произойдёт. Это не здорово, когда ты не знаешь, куда идти, но, когда Джордж Макфи позвонил мне за день до драфта, я почувствовал облегчение, и я очень рад, что стал частью команды «Вегаса».

Я был удивлён, что «Флорида» не защитила меня, но если вы посмотрите на тех, кого «Пантерз» защитили, то увидите, что это всё отличные игроки. Уверен, что для них это было непростое решение, но это часть игры. Нельзя воспринимать это, как что-то личное, ведь это бизнес. Все спрашивали, защитят ли меня, но я отвечал, что я сделал всё, что мог, и у меня нет никаких сожалений. Я доволен сезоном, который провёл. Моя цель – прийти в «Вегас», прогрессировать и помогать команде побеждать в каждом матче», — приводит слова Маршессо официальный сайт «Вегаса».

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Источник: Официальный сайт "Вегас Голден Найтс" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
13 июля 2017, четверг
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