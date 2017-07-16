Рёник: Жиру нужно не думать, что о нём говорят. Это игрок мирового класса

Хоккейный эксперт Джереми Рёник высказался о капитане «Филадельфия Флайерз» Клоде Жиру.



«Клод Жиру – это один самых моих любимых игроков и парень, которого я действительно уважаю и люблю.



Причина, по которой он не добивается успеха в том, что он забивает себе голову и постоянно себя в чём-то обвиняет. Ему просто нужно не думать, что о нём говорят медиа или фанаты. Это игрок мирового класса. Поэтому у него на свитере есть буква «С».



Если бы я сейчас сидел перед Клодом, то сказал бы ему: «Тебе нужно провести отличный сезон и показать всем, почему ты был одним из лучших игроков в последние пять лет, а в прошлом году была просто неудачная полоса». Не волнуйся о том, что о тебе говорят люди, просто будь самим собой. Если он это сделает, то «Филадельфия» будет процветать», – отметил Рёник.

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