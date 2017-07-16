Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рёник: Жиру нужно не думать, что о нём говорят. Это игрок мирового класса

16 июля 2017, воскресенье. 10:00. Хоккей

Хоккейный эксперт Джереми Рёник высказался о капитане «Филадельфия Флайерз» Клоде Жиру.

«Клод Жиру – это один самых моих любимых игроков и парень, которого я действительно уважаю и люблю.

Причина, по которой он не добивается успеха в том, что он забивает себе голову и постоянно себя в чём-то обвиняет. Ему просто нужно не думать, что о нём говорят медиа или фанаты. Это игрок мирового класса. Поэтому у него на свитере есть буква «С».

Если бы я сейчас сидел перед Клодом, то сказал бы ему: «Тебе нужно провести отличный сезон и показать всем, почему ты был одним из лучших игроков в последние пять лет, а в прошлом году была просто неудачная полоса». Не волнуйся о том, что о тебе говорят люди, просто будь самим собой. Если он это сделает, то «Филадельфия» будет процветать», – отметил Рёник.

Нападающий «Филадельфии» Патрик вернётся на лёд на следующей неделе
Источник: CSN Philly Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Филадельфия Флайерз Клод Жиру
Новости. Хоккей
16 июля 2017, воскресенье
10:15 Мраз: «Кузня» должна быть в верхней части турнирной таблицы
10:14 Ван Римсдайк: переход в «Каролину» я расцениваю как движение вперёд
10:00 Рёник: Жиру нужно не думать, что о нём говорят. Это игрок мирового класса
09:45 «Вегас» подписал контракты новичка с Глэссом, Сузуки и Браннстрёмом
09:44 Э. Михайлов: в «Кузне» я смогу развиваться и дальше как хоккеист
09:32 Быков: Хишир — вершина айсберга швейцарского хоккея. Это результат качества игры
09:30 Гатиятулин отметил, что «Трактор» старается привлекать молодёжь
09:30 «Филадельфия» подписала новые контракты с голкиперами Столарзем и Лайоном
09:15 Дуайер: Кубок Минска станет своеобразной проверкой для «Динамо»
09:00 Зюзин: Уфа получила календарь мечты, время варягов в «СЮ» пройдёт
09:00 Серебряный призёр МЧМ-2016 вратарь Георгиев продолжит карьеру в Северной Америке
00:45 «Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт новичка с Хиширом
00:45 Защитник «Питтсбурга» Шульц провёл день с кубком Стэнли в родном городе
15 июля 2017, суббота
22:39 «Вегас» подписал двухлетние контракты с Лейпсиком и Райнхартом
22:25 Владелец «Каролины» подтвердил, что получил предложение о продаже клуба
22:06 Сергачёв: обижаться на кого-то из-за обмена в «Тампа-Бэй» бесполезно
21:28 Жайлауов: в будущем для сборной Казахстана и «Барыса» всё будет на пользу
20:54 Барзал: в прошлом году, возможно, на меня напала звёздная болезнь
20:08 Хишир близок к подписанию контракта новичка с «Нью-Джерси»
19:27 Ячанов: Сорокину в прошлом сезоне чуть не хватило эмоционального запала
18:56 Кузнецов: Овечкин забьёт 50 голов за сезон, а лишний вес летом есть у всех
18:31 «Аризона» не хочет подписывать долгосрочный контракт с Дюклером
18:05 «Торпедо» отправилось на тренировочный сбор в Словению
17:49 «Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим О`Брайеном
17:35 Гатиятулин: Францоуз дольше отдыхал из-за ЧМ, но приехал и готов к работе
17:14 Галиев: может, задержался в Америке, нужно было вернуться раньше
16:51 Аболс: «Лада» не отказалась бы ещё от пары предсезонных игр
16:20 Денисов: сегодня у минского «Динамо» не столько тренировка, сколько развлечение
15:55 Кессел: обмены в НХЛ — привычное дело, нормально восприму свой новый трейд
15:30 Есмантович: с Да Костой переговоров не ведём, атака ЦСКА укомплектована
14:56 Токкет: многие ждут, что я буду бить игроков «Аризоны» палкой
14:42 Товарищеские матчи ЦСКА с «Сибирью» закроют для зрителей
14:09 Палат: были мысли об арбитраже, но рад, что договорились без него
13:42 Коротков: интересно поработать с иностранным тренером, посмотреть на работу
13:11 Юниорская сборная U18 продолжает подготовку к сезону
12:46 Вайсфельд: была задача определиться по двум-трём позициям, кого везём на сборы
12:33 Гуськов: в своём выборе Гусев руководствовался тем, чтобы попасть на Олимпиаду
12:24 «Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию
11:57 Жайлауов: хорошо, что «Барыс» привлекает молодёжь, пусть набьют шишки
11:37 Нилл: Радулов — комбинация из Фёдорова и Дацюка, великолепный игрок
11:18 «Амур» подписал просмотровый контракт с вратарём из QMJHL
10:51 Мухометов: «Адмирал» рассчитывает на перезагрузку Кицына и внутренние резервы
10:29 Генменеджер «Питтсбурга»: на данный момент обмен Кессела не обсуждается
10:07 Мухометов: длинные серии — подспорье для «Адмирала», спасибо КХЛ за календарь
09:59 Фер: в баскетболе зарплаты выше, чем в хоккее, там игрок больше влияет на игру
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017