Е. Корешков: опыт Даллмэна позволит новичкам адаптироваться в «Барысе» и КХЛ

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с защитником Кевином Даллмэном.



«Мы очень рады, что Кевин присоединился к команде. Это очень опытный игрок, чьи знания и умения определённо пригодятся «Барысу» по ходу сезона. Также он выполняет и функцию наставника для молодых игроков нашей команды. Сейчас мы провели омоложение состава, появился ряд новичков, и опыт Кевина позволит им ещё лучше адаптироваться как в команде, так и в КХЛ. Также подписание даст нам дополнительные опции при игре в большинстве, ведь Даллмэн является одним из лучших защитников в этом компоненте», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В прошлом сезоне 36-летний канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 матчах плей-офф сделал 6 результативных передач. Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.

Защитник Кевин Даллмэн подписал новый двухлетний контракт с «Барысом»