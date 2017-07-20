Армстронг: Парэйко — один из лучших игроков в своей возрастной категории

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал подписание нового контракта с защитником Колтоном Парэйко.



«Наши две первые пары защитников полностью оформились — это Парэйко, Пьетранджело, Эдмундсон и Боумистер. Они могут конкурировать с топ-4 любого клуба лиги.



Говорят, что защитники полностью раскрываются после 250-300 матчей. Парэйко сыграл около 160, ему ещё есть куда расти, но у него есть всё для того, чтобы быть великолепным игроком в течение долгого времени. Мы невероятно рады, что он является частью нашей команды.



Мы знали, что получили великолепного игрока после того, что увидели в прошлом сезоне. Участие в Кубке мира привлекло к нему больше внимания в стране. А приехав на чемпионат мира, он сразу стал важнейшим игроком сборной Канады. Это показывает, что он один из лучших игроков в своей возрастной категории», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

Защитник Парэйко договорился о новом контракте с «Блюз» на пять лет и $ 27,5 млн