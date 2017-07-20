Стив Мозес заключил однолетний контракт АХЛ с фарм-клубом «Баффало»

Фарм-клуб «Баффало Сэйбрз» «Рочестер Американс» подписал контракт АХЛ с нападающим Стивом Мозесом. Соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Последние два года Мозес выступал в составе питерского СКА и в 2017 году завоевал с командой Кубок Гагарина. Недавно СКА расторг контракт с американским форвардом по соглашению сторон.

27-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате провёл 24 матча и отметился 10 (3+7) баллами за результативность. В плей-офф участия не принимал.