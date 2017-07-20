«Нэшвилл» предлагает Арвидссону $ 5,5 млн за 2 года, игрок хочет $ 4,5 млн в год

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон, который обратился в арбитраж, хочет заключить контракт сроком на один год с зарплатой $ 4,5 млн. Об этом сообщает NBC Sports.



«Хищники» в свою очередь предлагают игроку двухлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой $ 2,75 млн. Если стороны не придут к соглашению, арбитражные слушания состоятся 22 июля.



24-летний Арвидссон в прошедшем сезоне провёл 80 игр в регулярном чемпионате, набрав 61 (31+30) очко, в плей-офф помог «Нэшвиллу» дойти до финала, отметившись 10 (3+10) баллами за результативность в 22 матчах.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?