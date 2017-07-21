Варнаков: коллектив московского «Динамо» произвёл очень приятное впечатление

Новый нападающий московского «Динамо» Михаил Варнаков рассказал о впечатлениях от первых тренировок в составе бело-голубых.



«Неделя прошла очень продуктивно, все ребята серьёзно отнеслись к работе, втянулись в предложенный нам тренировочный ритм. Знакомиться с новыми партнёрами сильно не пришлось, так как многих уже знал раньше, а с остальными ребятами быстро нашёлся общий язык. В целом коллектив произвёл очень приятное впечатление. Впечатление от молодых ребят очень хорошее, не зря они в том году выиграли ВХЛ. У многих, как мне кажется, хорошие шансы стать игроками основы», — приводит слова Варнакова официальный сайт «Динамо».

Нападающий Михаил Варнаков продолжит карьеру в московском «Динамо»