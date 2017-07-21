Палат: в прошлом сезоне игроки «Тампы» думали, что легко попадут в плей-офф

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат после подписания нового контракта с клубом поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Прошлый сезон стал для нас хорошим опытом, потому что до этого мы два года далеко проходили в плей-офф и думали, что легко снова попадём в восьмёрку, но этого не случилось. В НХЛ надо играть хорошо с самого начала сезона, весь сезон.

Я вполне доволен командой, мне нравятся новые ребята. Они уже немало поиграли в этой лиге, это отличные опытные игроки. Такие должны быть в команде, которая хочет выиграть Кубок.

Доволен новым контрактом. Думаю, обе стороны счастливы, что он подписан. Теперь я могу спать спокойно и фокусироваться на своей игре и том, как помочь команде победить", — цитирует Палата Tampa Bay Times.