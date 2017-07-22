Е. Свечников: у моего брата есть всё, чтобы стать первым номером драфта

Нападающий системы «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников выразил уверенность, что его брат Андрей в состоянии стать первым номером драфта в следующем году.



«У него есть всё для того, чтобы стать первым номером драфта. Андрей понимает, что надо много работать над собой, и тогда у него всё будет прекрасно. Главное, он это осознает. Мы живём вместе, и я вижу, как он трудится. Прекрасно катается, обладает отличным хоккейным чутьём и способен вырасти в большого игрока», — приводит слова Свечникова официальный сайт лиги.

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