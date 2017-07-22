Гоголев: сейчас молодёжь в тепличных условиях, компьютерное поколение

Главный тренер клуба МХЛ «Капитан» Дмитрий Гоголев поделился мнением о нынешних условиях для молодых хоккеистов.



«Многие ветераны не очень-то и рады появлению МХЛ. Мол, условия для игроков создали тепличные.

Они в принципе в тепличных условиях живут в наше время. Потому что мы пришли со двора и умели играть фактически во всё. А это поколение, скажем так, немножко компьютерное. Поэтому, наверное, они не готовы сразу прийти во взрослый хоккей. Их надо готовить в МХЛ. Мы с ними много разговариваем, учим правилам взрослой игры. Вот это наша основная задача. Конечно, у нас тоже были вторые команды, мы через них проходили. Вертикаль МХЛ-ВХЛ-КХЛ в нынешних условиях необходима. Не все готовы играть во взрослый хоккей в 17 лет. Кто-то к 23-24 годам созревает, кто-то в 18 как Овечкин.



Какие ожидания от будущего сезона? У нас будет самая молодая команда в лиге, и мне самому очень интересно, сможем ли мы с таким молодым коллективом в первый год уже что-то показать, как-то заявить о себе. Ребята в «Капитане» реально талантливые, но им нужно добавить в профессионализме, бытовой гибкости и серьёзности, потому что было много хороших молодых игроков, но большинство запутывалось на жизненном пути. Наша задача в этом году — собрать их в кучу в этом плане», — цитирует Гоголева официальный сайт клуба.

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